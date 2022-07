Turismo italiano, online oltre 7.700 nuovi siti web













Sono 7.764 i nuovi siti web .it classificati nel comparto turistico nei primi sei mesi del 2022, quasi il doppio rispetto al totale dell’anno scorso.

A comunicarlo è il Registro .it, anagrafe del web a targa italiana e organo dell’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iit), che attraverso l’osservatorio permanente “Tourism in the Net” analizza dal 2017 la diffusione su internet delle varie categorie appartenenti al settore turistico.

Mettendo a paragone i nuovi siti .it classificati nei primi sei mesi del 2022 con il totale del 2021, infatti, emerge un aumento in tutti i settori in ambito turistico presi in esame dall’osservatorio. In percentuale, tra le categorie monitorate a crescere di più è la ristorazione, che passa da 1.763 siti classificati nel 2021 ai 3.642 del primo semestre 2022, il + 106% rispetto all’intero computo dell’anno scorso.

Notevole incremento anche per la categoria alloggio, che nel primo semestre dell’anno in corso comprende 3.230 nuovi .it classificati, segnando un incremento del 58%, e per quello tour operator e trasporto, che con 319 nuovi siti web vede un aumento del 25%.

Ottima prestazione anche per l’intrattenimento che, arrivando nei primi sei mesi del 2022 a 300 nuovi siti web classificati, vede un incremento del 72% rispetto al totale dell’anno precedente.

«È una prestazione incoraggiante quella di questa prima metà del 2022 – ha commentato Maurizio Martinelli, dirigente tecnologo del Cnr-Iit – Decisamente plausibile che il risultato dipenda dalla generale ripresa del comparto dopo il lungo periodo di crisi dettato dalla pandemia da Covid-19, come confermato dall’ultimo barometro mondiale del turismo dell’Unwto, che ha rilevato nel primo trimestre del 2022 un aumento del turismo mondiale del 182% rispetto all’anno scorso. Crescita che dovrebbe gradualmente continuare per tutto l’anno».