Turismo irlandese in Italia, la direzione a Ornella Gamacchio

È all’insegna della continuità legata ai risultati, il cambio al vertice di Turismo irlandese: Niamh Kinsella ha passato, in questi giorni il testimone a Ornella Gamacchio, che da nove anni collabora con l’Ente, prima consulente stampa e dal 2019 come membro del team per le attività di relazioni pubbliche e ufficio stampa.

Ornella Gamacchio guiderà l’ufficio di Milano nel ruolo di nuovo direttore, forte di una capillare conoscenza di tutto il mercato irlandese e di una consolidata esperienza presso differenti enti del turismo stranieri, che l’ha vista operare per anni in qualità di marketing manager di Visit Britain e per il Seychelles Tourist Office. Niamh Kinsella condurrà il piano di ripresa del turismo irlandese dalla Germania, mercato tra i più importanti per l’intera isola.

Sotto la direzione di Kinsella, i flussi italiani verso l’Irlanda hanno fatto balzo in avanti, segnando un forte incremento dei numeri che ha visto l’Italia, a partire dal 2004, raddoppiare le presenze dei visitatori sull’isola, arrivando a occupare la quinta posizione nella classifica dei mercati internazionali (secondo i dati del 2019).

«Nel salutare il direttore Niamh Kinsella e nel farle i miei migliori auguri per la sua nuova avventura professionale, intendo ringraziarla in quanto essere al suo fianco in questi anni è stata un’occasione continua di crescita e di confronto – commenta Ornella Gamacchio – Grazie alla sua visione e alla collaborazione da parte di tutto il team, abbiamo ottenuto importanti risultati. Iniziare questo nuovo capitolo professionale, oltre che di grande soddisfazione, è motivo di particolare entusiasmo, grazie anche all’eccellente qualità della squadra di cui sono parte. È mio desiderio dare continuità a quanto fatto finora, con l’obiettivo traghettare il turismo italiano attraverso questo momento complesso e riconsolidare il trend positivo quanto prima. Ora più che mai bisogna essere innovativi e c’è bisogno di pensare fuori dagli schemi. Questo faremo e sono certa che sapremo individuare nuove leve promozionali ed efficaci strumenti di marketing e comunicazione».

Ornella Gamacchio continuerà a essere anche responsabile delle attività di comunicazione per l’Italia di Turismo Irlandese, coadiuvata dal Team di Turismo Irlandese e dall’agenzia di relazioni pubbliche At Comunicazione.

«Questi anni in Italia sono stati ricchi di soddisfazione sia professionalmente sia dal punto di vista umano – dice Niamh Kinsella – L’Italia mi mancherà moltissimo, ma intraprendo questa nuova esperienza con il privilegio di aver lavorato con un team eccellente: insieme abbiamo concretizzato importanti risultati che saranno il presupposto per questa mia nuova sfida. L’Italia è un mercato stimolante grazie a un popolo che ama da sempre la nostra isola di smeraldo. È stato un onore promuovere la destinazione in collaborazione con i media, i tour operator, le compagnie aeree e altri operatori del turismo che ringrazio di cuore. La professionalità e l’ottima conoscenza del prodotto di Ornella Gamacchio, di cui nutro grande stima, saranno preziose risorse per la sua guida di Turismo irlandese in Italia e per l’operato che andrà a svolgere egregiamente».