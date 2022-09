Turismo internazionale, Roma torna ai livelli pre Covid

La Capitale è ormai prossima a raggiungere i valori turistici pre Covid. A certificarlo è Global Blue, società di spicco nel settore del tax free shopping, che attraverso l’osservatorio sui flussi intercontinentali in ingresso ha registrato per il trimestre giugno-agosto 2022 un tasso di recovery della spesa tax free – rispetto allo stesso periodo del 2019 – del 95%. Un dato migliore in confronto a quello nazionale, in un’evoluzione crescente nell’arco temporale considerato che porta agosto ad una performance addirittura superiore al pre pandemia.

Per quanto riguarda le vie dello shopping romano, tra quelle racchiuse nel Tridente è stato effettuato il 68% della spesa tax free totale, per uno scontrino medio di 1.673 euro: qui la ripresa ha persino superato i valori del pre Covid. Un altro 28%, invece, lo si è registrato nella zona più estesa del centro, per una spesa media di 763 euro.

In assenza di cinesi e russi, anche la capitale ha conosciuto un nuovo mix di nazionalità in ingresso. I leader della spesa tax free sono stati gli americani (43% del totale), che hanno più che raddoppiato quanto già compiuto nel 2019 e registrato uno scontrino medio di 1.448 euro. Al secondo posto gli arabi (10% del totale), che hanno migliorato quanto realizzato nel pre pandemia ed il cui scontrino medio ha raggiunto la cifra record di 1.496 euro.

Tra le altre nazionalità emergenti, vanno segnalate quella canadese ed australiana (entrambe meglio del pre Covid), nonché quella britannica, che può godere del beneficio tax free solo dal gennaio 2021, rappresentando pertanto una nazionalità dal forte potenziale tanto per il presente quanto per il futuro.

A livello di categoria merceologica, è stato il fashion&clothing a convogliare la maggior parte delle vendite tax free in città (75%), con un tasso di recovery del 98% rispetto al 2019. Solo il 19%, invece, è stato destinato al watches&jewellary, che però ha fatto registrare lo scontrino medio più elevato, a quota 4.608 euro.

Questi i dati principali dello studio, mostrato in una conferenza stampa “Restart Rome” alla quale ha partecipato anche l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del comune di Roma Alessandro Onorato; incontro nel corso del quale Stefano Rizzi, Country Manager di Global Blue ha confermato che la stagione estiva ha rappresentato per l’Italia – e per Roma in particolare – il tanto atteso momento di ripartenza definitiva del turismo.

Tra le nazionalità quella americana si è rivelata la più attiva. Interessante il segmento prevalente, quello delle coppie. Infine, un ruolo importante lo giocano i grandi eventi: per la Ryder Cup del settembre 2023, già oggi si registra un picco di ricerche per i pernottamenti in città, realizzate specialmente dal bacino internazionale.