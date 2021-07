Turismo inclusivo, Aiav sigla una partnership con Cityfriend













Aiav ha annunciato la partecipazione a Vacanze di Cuore, progetto nato dalla collaborazione con Cityfriend e dedicato allo sviluppo di un nuovo modello di turismo sostenibile e inclusivo che mette al centro l’attenzione alle persone con esigenze specifiche e disabilità.

Vacanze di Cuore è una programmazione di soggiorni in 14 località italiane – mare, montagna e città d’arte – nata dalla collaborazione tra Cityfriend, startup specializzata nell’offerta di servizi di accoglienza, accompagnamento e facilitazione, e Istituti Religiosi, tour operator già impegnato nell’organizzazione di pellegrinaggi e viaggi accessibili.

Le proposte di viaggio sono raccolte in un catalogo di durata annuale, già a disposizione degli associati Aiav: uno strumento valido e affidabile, per rispondere alle richieste di un segmento di mercato in costante crescita. I pacchetti comprendono il soggiorno in resort accessibili con trattamento di mezza pensione e una o due visite guidate di mezza giornata, che possono essere declinate all’insegna del gusto, della cultura o della natura. Prima della partenza, inoltre, Vacanze di Cuore organizza un incontro online tra il cliente e il suo Cityfriend, per fornire consigli e dettagli necessari alla migliore riuscita del viaggio.

Oltre a focalizzarsi sulla distribuzione dei pacchetti nelle agenzie di viaggi, la collaborazione con Aiav abbraccia anche la formazione, con la possibilità, per guide e accompagnatori turistici interessati, di partecipare ai corsi organizzati da Cityfriend sulla piattaforma di elearning dell’associazione e diventare parte attiva del progetto.

Le motivazioni di fondo di questa partnership sono state spiegate da Fulvio Avataneo, presidente Aiav: «La pandemia e gli effetti dello stop forzato al turismo ci hanno portati a riconsiderare la funzione sociale del nostro lavoro, che è fondamentale e deve essere accessibile universalmente. Stimiamo e apprezziamo l’impegno di Cityfriend e sposiamo quindi con orgoglio il progetto Vacanze di Cuore. Ci auguriamo di poter contribuire alla sua crescita: sostenibilità è la parola chiave della nuova era del turismo e non si può pensare a un turismo sostenibile che non sia realmente inclusivo».

Parallelamente, attraverso il portale goonitaly.com, tradotto in 7 lingue, Aiav promuoverà i pacchetti Vacanze di Cuore in tutto il mondo, creando nuove occasioni di business e sinergie commerciali per valorizzare e promuovere il turismo italiano all’estero in un’ottica di rinnovata inclusività.