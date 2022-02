Turismo green ed economia circolare protagonisti all’H&T di Malaga













Un evento attualmente molto locale che ha tutte le prerogative per diventare internazionale. Si tratta dell’H&T, Hospitality Innovation Show 2022, fiera dedicata al settore Horeca che si è svolto a Màlaga dal 7 al 9 febbraio presso il Centro Fiere e Congressi Fycma. Sono già 24 le edizioni di questo evento che quest’anno ha ospitato oltre 250 tra aziende e organizzazioni di cui 90 produttori dell’industria agroalimentare, 60 esperti che hanno partecipato a tavole rotonde e dibattiti, 26 grandi chef e stelle Michelin che hanno dato prova del loro ingegno gastronomico, 16 sommelier, enologi e professionisti del mondo del vino.

H&T, Salón de Innovación en Hostelería, è un evento estremamente importante nel campo dell’ospitalità e dell’industria alberghiera spagnola e quest’anno ha riunito una panoramica completa di servizi, prodotti e soluzioni per questi settori con aziende provenienti, oltre che dalla stessa Spagna, anche da altri Paesi europei, tra cui Italia, Portogallo, Regno Unito, Francia e Paesi Bassi.

L’innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono presenti in modo trasversale in tutti gli assi del salone, offrendo le ultime tendenze per l’ospitalità e l’industria alberghiera e del turismo.

Oltre all’evento fieristico, H&T è stato anche un momento di confronto tra gli operatori del turismo e dell’ospitalità.

I due anni della pandemia sono stati di estrema difficoltà per tutti, e ovviamente moltissimo anche per il settore turistico, ma è stato evidenziato come sia stato importante raccogliere i segnali evidenziati dalla situazione e farne nascere delle opportunità.

È, questo, il momento di creare delle sinergie per individuare partner, idee e strutture per lo sviluppo concreto del turismo sostenibile. Questo il messaggio che arriva da Màlaga. Turismo sostenibile più facilmente applicabile soprattutto al turismo rurale che, non solo in Spagna, è oggi un settore cui viene rivolta grande attenzione. L’esperienza della pandemia, poi, ha evidenziato l’importanza della componente umana e sociale del turismo e non solo per ampliare il mercato ma soprattutto perché l’impatto causato dal cambiamento climatico necessita dello sviluppo di un’economia circolare, che annulli gli sprechi e la produzione di materiali di scarto. Si è evidenziata, quindi, anche la necessità di ridurre i costi nell’ambito dell’ospitalità, incentivando l’utilizzo di prodotti derivati dall’economia circolare e premiare le strutture meritevoli, riducendo loro la tassazione. Una gestione intelligente e sostenibile e l’utilizzo di nuove tecnologie e applicazioni tecnologiche, poi, miglioreranno la competitività.

Cos’è importante avere per lavorare in tal senso? L’immaginazione, la capacità di sapere inventare il turismo del futuro, creare sinergie, magari creando osservatori permanenti che studino i nuovi profili dei viaggiatori e valutino lo stato del settore per regolare scientificamente il turismo del futuro.