Turismo, Global Data: “Merger e acquisizioni in frenata”

La ripartenza del settore turistico dopo due anni di pandemia non coincide, per il momento, con una maggior dinamicità nel campo delle acquisizioni e delle fusioni societarie. A livello globale, infatti, l’industria dei viaggi e del turismo ha visto un totale di 793 accordi (che comprendono fusioni e acquisizioni, private equity e accordi di finanziamento di venture capital) nei primi nove mesi del 2022 (dal primo al terzo trimestre inclusi), registrando una crescita del 4,6% rispetto ai 758 accordi stipulati nello stesso periodo del 2021.

Tuttavia, quando si considera la tendenza mese su mese, il settore ha assistito a un costante declino dell’attività di tali accordi negli ultimi mesi, secondo quanto riporta la società leader di analisi di dati Global Data.

Un’analisi dei dati estrapolati dal database delle offerte finanziarie di Global Data ha rivelato, per esempio, che settembre 2022 segna il terzo mese consecutivo di declino dell’attività delle offerte per il settore dei viaggi (un totale di 56 accordi in calo del 21,1% rispetto al mese precedente, ndr).

«Il declino potrebbe essere attribuito al conflitto in corso tra Russia e Ucraina, le fluttuazioni del prezzo del petrolio e l’aumento dell’inflazione, che hanno pesato pesantemente sullo sviluppo di nuovi accordi. In effetti, la maggior parte degli affari nei vari mercati-chiave ha assistito a un declino dell’attività di accordo a settembre», ha detto Aurojyoti Bose, analista capo di Global Data.

L’annuncio di fusioni e acquisizioni e accordi di private equity sono diminuiti del 29,2% e del 25% a settembre 2022 rispetto al mese precedente, mentre il numero di accordi di finanziamento di rischio è aumentato del 6,7%. I principali mercati globali come gli Stati Uniti e la Cina hanno assistito a un calo delle attività di accordi e investimenti nel settembre 2022 rispetto al mese precedente, mentre il Regno Unito e l’India hanno registrato una crescita costante.