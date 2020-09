Turismo, fondo perduto: online lo sportello telematico del Mibact

Caricato il bando sullo sportello telematico del Mibact per la richiesta del fondo perduto dedicato alle agenzie di viaggi e ai tour operator, per un ammontare complessivo – con riferimento alla prima somma stanziata con il decreto Rilancio (legge 17 luglio 2020, n° 77) – di 25 milioni di euro, a cui faranno poi seguito i 265 del decreto Agosto.

Lo sportello – clicca qui per accedervi – sarà attivo fino al 9 ottobre alle 17, e sarà dedicato ai seguenti codici Ateco: 79.1, 79.11, 79.12.

L’ammontare del contributo a valere sul fondo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato e i corrispettivi dal 23 febbraio al 31 luglio 2020 e il fatturato e i corrispettivi del corrispondente periodo del 2019 come segue: 20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto; 15% per i soggetti con ricavi superiori a 400mila euro e fino a un 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto; 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto; 5% per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto.