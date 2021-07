Turismo, exploit di offerte di lavoro per l’estate













Altro segnale incoraggiante per la ripartenza turistica: le offerte di lavoro nel settore sono aumentate del 97%. È il dato fornito da InfoJobs, la piattaforma per la ricerca di lavoro online, che ha analizzato le offerte sulla propria job board individuando il numero di annunci, le professioni e le competenze più richieste nella categoria Turismo e Ristorazione nel periodo aprile-giugno 2021.

Nel dettaglio sono state quasi 4.500 le offerte di lavoro pubblicate su InfoJobs. E da un’ulteriore analisi effettuata per tipologie la ripresa inizia proprio dalle città d’arte presenti da nord a sud della Penisola, con il 29% delle offerte di lavoro nel periodo di riferimento.

Secondo l’Osservatorio InfoJobs le professioni più richieste nel turismo e nella ristorazione, per la stagione estiva 2021, sono quelle necessarie per vivere al meglio l’esperienza vacanza nel Belpaese. Primeggiano infatti le offerte per addetti alle pulizie, figure sempre più richieste anche a seguito delle normative stringenti in termini di pulizia e sanificazione portate dal 2020. Seguono, al secondo e terzo posto, le offerte per camerieri e baristi, posizioni spesso ambite sia dai giovani che cercano la loro occasione post studio per unire divertimento e passione, ma anche da veri professionisti del settore che costruiscono la loro carriera spostandosi ogni stagione.

A seguire cuochi e chef e al 6° posto figurano consulenti di viaggio e facchini, questi ultimi ricercati soprattutto da strutture alberghiere di alto livello. Chiudono la classifica le offerte per lavapiatti e pizzaioli, due figure meno a contatto con il pubblico che però contribuiscono alla filiera lavorativa del settore. Poco fuori la top 10 di Infojobs si trovano, al 13° posto, i bagnini, figura storica nelle memorie degli amanti delle vacanze al mare o in piscina e gli animatori turistici, al 15° posto.