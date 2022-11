Turismo esperienziale, la Slovenia lancia il brand “Unique Experience”

Turismo esperienziale e su misura attraverso un brand dedicato. Così la Slovenia risponde al mercato sempre più esigente e selettivo. Con l’invito “Non siate solo visitatori, diventate ricercatori di storie uniche!”, l’Ente Sloveno per il Turismo lancia Slovenia Unique Experience.

L’idea è certificare e qualificare l’unicità di una selezione di esperienze, promuovendo un turismo sempre più improntato al qui e ora, alla creazione di ricordi irripetibili ed esperienze autentiche, che restino impresse nella memoria dei viaggiatori anche una volta tornati a casa.

Il marchio Slovenia Unique Experience spazia dall’outdoor, al wellness, alle esperienze enogastronomiche fino a quelle culturali.

Il filo conduttore è lo storytelling: arrampicata su roccia, kayak in miniera ed esperienze gastronomiche a 160 m di profondità hanno tutte in comune la presenza di una storia autentica, che il turista porterà via con sé e racconterà a propria volta, tramite i social oppure ad amici e parenti, una volta rientrato a casa.

Si tratta di una proposta che ben si colloca sul mercato italiano, il terzo più importante per la Slovenia dopo Germania e Austria, e sempre più attento ai temi della genuinità e dell’autenticità della destinazione.

Una Unique Experience diventa un elemento per arricchire una vacanza in Slovenia: le esperienze selezionate sono molto diversificate e diffuse su tutto il territorio di questa nazione vivace, giovane e contraddistinta da una vasta gamma di attrazioni turistiche. Il marchio è un ulteriore tassello per la costruzione di un modo di fare turismo sempre più attento al coinvolgimento emotivo del viaggiatore.

«Abbiamo voluto creare un marchio che certifichi l’autenticità e l’unicità delle esperienze offerte – spiega Aljosa Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia – Per noi è importante raccontare il nostro territorio a chi viene a scoprirlo nel miglior modo possibile. Una storia ben raccontata ha lo stesso effetto di un sasso lanciato in un lago: il viaggiatore-ricercatore di storie diventa a sua volta promotore del nostro territorio raccontando la sua Slovenia Unique Experience a tutti gli altri».