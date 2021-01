Turismo escursionistico, partnership tra Civitatis e Geo Travel Network













Escursioni e visite guidate canalizzate nel circuito delle agenzie di viaggi per implementare l’attività commerciale del turismo organizzato: è questa la finalità della partnership strategica siglata da Civitatis, tra le principali aziende specializzate nella distribuzione online di escursioni e visite guidate, con il newtork Geo Travel che conta oltre 1.500 agenzie di viaggi sul territorio.

Il vasto catalogo e i vantaggi concorrenziali della sua piattaforna gratuita per agenzie sono la “dote” portata da Civitatis nella partnership, con un soggetto operativo che vanta la partecipazione azionaria di due player di prima grandezza come Alpitour e Costa Crociere.

A seguito della firma dell’accordo, Geo Travel integrerà l’offerta di Civitatis nella propria piattaforma B2b, offrendo ai suoi clienti le 48mila attività escursionistiche della piattaforma spagnola in più di 2.100 destinazioni in tutto il mondo.

«Questa nuova e importantissima alleanza in Italia aiuterà Civitatis a crescere ancora di più, per diventare leader nella distribuzione online di tour ed escursioni in italiano, così come lo è già sul mercato di lingua spagnola. L’ottima accoglienza ricevuta finora dalle agenzie di viaggi conferma la necessità di una piattaforma come la nostra, grazie alla quale è possibile personalizzare le vacanze dei clienti. Siamo sicuri che, anche con Geo Travel, in Italia arricchiremo tantissimi viaggi», ha affermato Alberto Gutiérrez, ceo e fondatore di Civitatis

Cifre alla mano, da quando l’azienda spagnola ha messo piede sul mercato turistico italiano, nel 2018, il numero di clienti italiani che prenotano le proprie attività sul sito di Civitatis è cresciuto esponenzialmente anno dopo anno, e per quanto riguarda l’ambito B2B, l’accordo con Geo Travel Network consentirà a Civitatis di triplicare il numero delle agenzie di viaggi presenti sul territorio italiano con cui collabora, da 1.750 a oltre 3.200 punti vendita. Attualmente Civitatis lavora a livello globale con più di 14mila agenzie di viaggio in tutto il mondo.

Soddisfazione espressa anche da Gianluca Planamente, responsabile commerciale leisure di Geo Travel Network: «La collaborazione con l’azienda leader nella distribuzione online di escursioni e visite guidate sono certo potrà garantire alle nostre agenzie un partner molto affidabile e concorrenziale su un segmento di business ad alto potenziale anche nell’era post epidemia».