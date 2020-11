Turismo ecosostenibile, Enit promuove il programma per le pmi del travel

Promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile attraverso la cooperazione transnazionale e il networking del know how degli imprenditori. È l’obiettivo di Enit che ha annunciato di promuovere il programma Eu Eco-Tandem, cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Cosme.

Il programma è pensato per porsi a sostegno delle Pmi (piccole e media imprese) del turismo tradizionale, aiutandole ad adottare un approccio più ecosostenibile. Nel dettaglio, è possibile partecipare al progetto Eu Eco-Tandem se si è titolari o si lavora in una pmi turistica tradizionale, o se si è un imprenditore del settore turistico.

“Aderire al progetto – si legge in una nota – consente di potenziare le proprie competenze e il know how sulla gestione del turismo sostenibile e sull’economia circolare; imparare come avviare la transizione ecologica della tua azienda; collabora e impara da start up deep tech; aumenta la tua competitività nel mercato del turismo; accedere al finanziamento del progetto pilota eco-innovativo; entrare a far parte di una rete europea di pmi e organizzazioni attive nel settore del turismo sostenibile; ottenere visibilità attraverso i canali di diffusione del progetto”.