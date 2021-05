Turismo e sostenibilità, il programma di ripresa della Norvegia













La Norvegia è pronta a ripartire e ha presentato una strategia nazionale del turismo che guarda all’orizzonte del 2030. I piani erano partiti già a gennaio dell’anno scorso, e Visit Norway e la travel industry del Paese hanno poi sfruttato la pausa forzata causa Covid per lavorare a una ricostruzione il più possibile sostenibile, per rispondere al meglio alla crisi climatica, senza però frenare il piano di crescita, anche occupazionale.

E infatti uno dei punti chiave del piano è l’impegno dell’industria turistica norvegese a ridurre del 50% le emissioni entro il 2030, comprese quelle legate ai trasporti per le quali il calo indicato è del 10%. Piani che, assicurano le autorità, non freneranno gli ambiziosi progetti di crescita del settore né nelle entrate che nel tasso di occupazione. Una delle raccomandazioni contenute nella strategia norvegese è lo sviluppo di un calcolatore, chiamato Klimasmart (Climate smart), che rivelerà il consumo per kilo delle emissioni di CO2 per i vari mercati turistici sul fronte dei trasporti. Lo strumento renderà più semplice agli attori del settore valutare il rapporto tra l’impatto dei consumatori e i costi ambientali nelle proprie strategie.

Secondo il piano, la strategia messa in campo dalla Norvegia punta a creare quasi 43mila nuovi posti di lavoro entro il 2030. Tra le iniziative già messe in campo c’è la Sustainable Destination, un sistema di accreditamento per quelle destinazioni che intraprendono il percorso a lungo termine verso uno sviluppo sostenibile. “CO2rism” è infine un tool digitale che permette di calcolare le emissioni di CO2 causate da trasporti e turisti in Norvegia, con dati raccolti sia sul fronte leisure che business.