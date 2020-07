Turismo de Lisboa si affida ad Aigo per la promozione in Italia

Incrementare la visibilità sui media italiani e la conoscenza della città da parte dei consumatori italiani: questi i principali obiettivi fissati da Turismo de Lisboa che per promuoversi nel nostro Paese torna a scegliere Aigo, agenzia di consulenza in marketing e comunicazione specializzata in turismo, trasporti e ospitalità.

«Sarà un piacere sostenere il livello di awareness della città in questo momento: promuoveremo la capitale lusitana sul nostro mercato attraverso le attività di media relations e sul fronte del digital marketing – dichiara Massimo Tocchetti, presidente di Aigo – Porremo così le basi per consolidare la sua reputazione online e interagire in maniera più diretta con i potenziali viaggiatori che vogliano visitare o rivedere Lisbona».

Aigo sarà responsabile di progettare e implementare le attività e avrà il compito di rafforzare la comunicazione legata alla promozione della città verso il consumatore, diversificandola con messaggi chiave mirati per i diversi target.

L’accento sarà posto sull’offerta culturale della città e dei suoi dintorni, ma anche sulla calda ospitalità portoghese, sull’offerta di strutture e infrastrutture per i segmenti leisure e business, sul mix di tradizioni e sapori, sul ricco campionario di sport e attività da praticare immersi nella natura e negli spazi verdi che offrono il tessuto urbano e l’area adiacente al fiume Tejo.