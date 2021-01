Turismo, cosa ci aspetta? L’evento online del Politecnico di Milano













Appuntamento a mercoledì 27 gennaio, alle 9.30, con il convegno di presentazione dei risultati della ricerca “Il Travel nel 2021: cosa ci aspetta?” dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del Politecnico di Milano.

L’evento online offrirà una fotografia dell’andamento del settore nel 2020, ma con un’attenzione particolare alle mutazioni avvenute, alle innovazioni e opportunità per il sistema d’offerta.

Tra i focus ve ne sarà anche uno dedicato ai canali di prenotazione. Se da un lato quelli diretti – e quelli digitali in particolare – hanno fatto un balzo importante, dall’altro le esigenze di sicurezza dei turisti e l’impegno profuso nell’assistenza dei propri clienti dagli agenti di viaggi durante la pandemia ha portato molti viaggiatori a identificare la figura dell’adv come punto di riferimento, in particolare in un periodo così imprevedibile in cui cercare le informazioni corrette online diventa più difficile.

«Stando a un’indagine condotta da un gruppo di agenti di viaggi indipendenti del Regno Unito tra settembre e ottobre 2020, poco più di un viaggiatore britannico su tre, tra coloro che solitamente prenotano in modo autonomo le vacanze, cambierà presto le proprie abitudini, affidandosi a un’agenzia, con percentuali ancora più alte tra i millennial – spiega Eleonora Lorenzini, direttore dell’Osservatorio – Il modello tradizionale di agenzia che stava già subendo importanti cambiamenti prima dell’emergenza sanitaria sta sempre più spingendo verso la trasformazione da agenti a consulenti di viaggi».