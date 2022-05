Turismo congressuale, a Torino l’Italian Destination Retreat













Il comparto congressuale italiano è tornato a incontrarsi in presenza a Torino con Italian Destination Retreat, l’appuntamento periodico riservato alle destinazioni italiane a vocazione congressuale, organizzato congiuntamente da Federcongressi&eventi e Convention Bureau Italia che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i Convention Bureau e Dmo italiani un’occasione di confronto fertile da cui poter trarre spunti e riflessioni che possano essere utili nella programmazione delle proprie attività.

Tema del retreat, i modelli sostenibili di collaborazione con le istituzioni. L’evento si è svolto presso il Turin Palace Hotel, grazie a Turismo Torino e Provincia Convention Bureau, membro delle due associazioni, che ha avanzato la proposta di Torino e ne ha coordinato l’ospitalità.

«Fin da subito ci siamo proposti per ospitare la prima edizione post covid in presenza – ha detto Marcella Gaspardone, manager Turismo Torino e Provincia – E siamo davvero felici di riunire le destinazioni congressuali italiane qui nella nostra città per affrontare temi importanti di questo settore del mondo degli eventi in un momento particolarmente significativo per Torino: abbiamo appena terminato l’Eurovision Song Contest 2022 e nei prossimi giorni ospiteremo il Salone Internazionale del Libro, la Riunione dei Ministri degli esteri membri del Consiglio d’Europa, la Convention di Magia Masters of Magic, la Finale di Champions League femminile e la Tappa del Giro d’Italia. Insomma tutte le tipologie del mondo degli eventi qui a Torino in pochi giorni».

Soddisfazione espressa anche dalla presidente di Federcongressi&Eventi Gabriella Gentile: «Ringraziamo Torino per la generosa ospitalità, per noi significa tornare in una delle destinazioni Mice di punta del nostro Paese. L’Italian Destination Retreat è un appuntamento di grande importanza per i soci della categoria Destinazioni e Sedi di Federcongressi&eventi. Quella di questi giorni è un’occasione importante per confrontarci sui modelli di crescita e collaborazione con le istituzioni, aspetto fondamentale per la ripresa del nostro settore soprattutto in un’ottica di sviluppo internazionale».

Dello stesso tenore il commento di Carlotta Ferrari, presidente del Convention Bureau Italia: «L’Italian Destination Retreat è un appuntamento a cui tengo particolarmente: una full immersion inter pares che aiuta a rendere le destinazioni e l’offerta Mice italiana ancora più forte e strutturata. Mi piace pensare che sia durante il suo svolgimento che vengono gettate le basi di quel lavoro quotidiano compiuto dalle destinazioni che alla fine porta all’aggiudicazione di un congresso internazionale. È sempre bello poi tornare a Torino; città modello di riferimento per il destination marketing made in Italy».