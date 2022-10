Turismo a impatto zero all’Atm Dubai 2023

Turismo a impatto zero sarà il tema centrale della trentesima edizione dell’Arabian Travel Market (Atm) che si terrà al Dubai World Trade Center dal 1° al 4 maggio 2023.

La Reed Exhibitions, organizzatore dell’Atm, intende così celebrare il prestigioso traguardo della trentesima edizione lanciando l’impegno della sostenibilità che dovrà riguardare tutta l’industria dei viaggi, come ha sottolineato la direttrice Danielle Curtis: «Se gli Emirati Arabi Uniti e il Medio Oriente in generale vogliono raggiungere le loro ambizioni di una economia a impatto zero, tutta l’industria dei viaggi e del turismo che opera in questa regione del mondo potrà dare il suo contributo. Tra l’altro con la Cop27 che si terrà a Sharm el-Sheikh quest’anno e la Cop28 a Dubai nel 2023 è essenziale che hotel, compagnie aeree, resort per il tempo libero e tutte le società associate inizino a mettere in atto le loro strategie di sostenibilità».

Secondo un rapporto del World Travel and Tourism Council (Wttc), i viaggi e il turismo rappresentano tra l‘8 e l’11% delle emissioni mondiali. E ben il 42% delle imprese analizzate ha già annunciato pubblicamente di voler perseguire obiettivi climatici, assecondando e rispettando l’orientamento della clientela visto che il 61% dei viaggiatori afferma di voler viaggiare in modo più sostenibile in futuro e oltre l’80% dei viaggiatori prevede di dare la priorità alla sostenibilità nei propri viaggi in futuro anno.

Inoltre, una ricerca di Skift e McKinsey ha rilevato che a livello globale più di 3.500 organizzazioni in tutti i settori hanno fissato obiettivi di riduzione delle emissioni, comprese compagnie aeree, hotel, ristoranti e quelli che forniscono servizi per il tempo libero e il turismo. Si prevede che il viaggio aereo da solo rappresenterà dal 12 al 27% delle emissioni globali entro il 2050 e il 40% dei viaggiatori a livello globale afferma di essere disposto a pagare almeno il 2% in più per biglietti aerei di compagnie aeree impegnate in politiche a emissioni zero.

«Aggiungendo le sfide per raggiungere l’Impatto Zero – ha concluso Curtis – si prevede che l’attività di viaggio aumenterà dell’85% dal 2016 al 2030. In questa ottica ATM 2023 intende offrire ai professionisti del settore dei viaggi globali una visione di come apparirà l’industria dei viaggi e del turismo nei prossimi anni condividendo commenti e strategìe illustrati da esperti provenienti da tutto il mondo, creando così nuove opportunità di business nel corso dell’Atm».