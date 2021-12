Turisanda 1924: un nome, un marchio, una garanzia per i top spender













Viaggiatori high spender e in cerca di un’esperienza autentica ed esclusiva: sono loro i protagonisti di Specialties & Goal Oriented, uno dei tre pillar in cui è stato riorganizzato il tour operating del Gruppo Alpitour, insieme ai cluster Mainstream e Seamless & No Frills. E per soddisfarli il Gruppo ha puntato sul marchio top di gamma più longevo del turismo italiano, Turisanda 1924, lo storico brand quasi prossimo a punto a celebrare i suoi primi cento anni.

È dunque Turisanda 1924 a identificare il pillar guidato da Paolo Guariento, dedicato al segmento top spender del mercato che nel 2019 ha raggiunto una quota di 310 milioni di euro.

Questo cluster raccoglie viaggiatori con una forte capacità di spesa e che sono alla ricerca di esperienze autentiche, per vacanze confezionate su misura grazie a un atelier di proposte senza prezzo, e sempre caratterizzate da qualità e charme.

Nell’ottica di armonizzazione dei brand, ma sempre puntando a mantenerne l’ampiezza di gamma e proposte, in Turisanda 1924 è confluita la programmazione Viaggidea con tutto il suo bagaglio di tailor made d’alto livello e che oggi offre dunque al master brand le sue le linee più richieste: Voyager, Ego e Chic Escape.

E per presidiare una fascia di lusso più accessibile ma sempre all’insegna del servizio di qualità all’interno del segmento upmarket il brand capofila è stato affiancato da Presstour by Turisanda, che raccoglie l’eredità e la connotazione di specialista dell’operatore su determinate aree, come la storica Cuba, che ha nel dna, il Nordamerica e il Far East.

Nuovo è anche Made by Turisanda, il terzo pilastro che compone la divisione Specialties & Goal Oriented, e che come tutti gli altri brand della Trevolution è stato pensato e realizzato per rispondere a un mercato in evoluzione sul fronte delle esigenze e dei desideri di viaggio. Con Made by Turisanda, infatti, il driver della vacanza non è più la destinazione ma lo scopo del viaggio, cosa si vuole fare e come.

È un viaggio guidato dalle passioni, e quindi il brand è stato suddiviso in otto collezioni, ciascuna dedicata a interessi specifici. Si tratta di Events, History, Sensibility, Trails, Adventure, Sailing, Villas e Wedding, per dare una risposta personalizzata e puntuale ad ogni passione. E all’interno della nuova Made by Turisanda trova posto anche un’altra storica linea di Viaggidea: Essentia, che firma le proposte Events, Sensibility, Trails, Adventure e History più intense ed immersive.

Hotel di lusso, combinati, viaggi itineranti e su misura, il pillar Specialties & Goal oriented spazia al suo interno attraverso diverse tipologie di vacanza, per soddisfare una clientela esigente e in cerca di unicità, servizi personalizzati, esperienze autentiche e fuori dal comune.