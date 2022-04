Turespaña Expert, i nomi degli agenti di viaggi vincitori













Si è concluso il percorso di e-learning Block Notes Digital dedicato agli agenti di viaggi per diventare Turespaña Expert e che ha visto la partecipazione di 163 professionisti. Gli agenti di viaggi che hanno risposto correttamente alle venti domande del quiz finale hanno ottenuto l’attestato di esperto della destinazione. Ma solo i cinque più veloci si sono aggiudicati il riconoscimento finale, un fam trip in programma nel 2023 alla scoperta di Andalusia, Baleari o Canarie.

Questi i nomi dei cinque agenti di viaggi vincitori: Cristina Gatti, CartOrange Faenza, Mariantonietta Bignola, Bluvacanze Casatenovo, in provincia di Lecco, Michela Zanoni, Centocittà Viaggi di Bergamo, Paola Di Girolamo, CartOrange Firenze, e Maria Ida Perugini, CartOrange Benevento.

Eccoci arrivati dunque alla conclusione del programma Block Notes Digital, promosso dall’Ente Spagnolo del Turismo in Italia, dalle regioni di Andalusia, Baleari e Canarie e dalla compagnia aerea Vueling in collaborazione con L’Agenzia di Viaggi Magazine. L’intero percorso si può consultare qui.

Sono stati cinque i moduli che hanno composto il corso: Cinque motivi per un viaggio in Spagna; Il meglio della Spagna in sette esperienze; Alla scoperta delle Canarie più autentiche; Guida all’Andalusia dei cinque sensi; Ibiza e Formentera, due gioielli del Mediterraneo.

«Siamo molto contenti e soddisfatti dell’entusiasmo e dell’attenzione che gli agenti di viaggio dedicano a tutta la nostra offerta formativa. Alla luce delL’alto numero di partecipanti nel percorso formativo Block Notes, credo sia necessario ricordare l’importanza della formazione nei nostri piani di promozione e marketing – , commenta Jorge Rubio Navarro, direttore Ente Spagnolo del turismo di Roma -. In questo senso, va sottolineato che dagli uffici del turismo spagnolo in Italia ci stiamo impegnando affinché la formazione e la digitalizzazione siano parte attiva di tutti i nostri progetti di promozione turistica. Ne è una buona prova il successo dei webinar che realizziamo già dal 2017 con oltre 2500 agenti partecipanti, ma anche i micro-eventi che organizziamo tutte le settimane presso il Centro Multimediale Interattivo dimostrano che l’interesse per le destinazioni spagnole e pressoché alto. Inoltre non possiamo dimenticare che la formazione sulla destinazione può continuare presso il nostro campus online sempre attivo e gratuito per gli agenti di viaggi che desiderano specializzarsi sulla Spagna».