Turespaña e BeAcademy rinnovano la partnership sul destination marketing













Si rinnova la partnership tra l’Ufficio del Turismo Spagnolo a Roma (Turespaña) e BeAcademy per la 2ª edizione del Destination Gala, nuovamente in collaborazione con Mpi Italia Chapter, che patrocina anche il Master Them dal 2016: 37 giovani talenti del Master Them – Tourism, Hospitality & Event Management 2022 lavoreranno per progettare le nuove idee e iniziative promo-commerciali per il destination marketing della destinazione Spagna.

La sinergia procede con successo, tanto che il Destination Gala del Master Them by BeAcademy è stato eletto Best Practice 2021 tra tutti i progetti del network di 33 Uffici di Turespaña nel mondo. La notizia è giunta in occasione dell’incontro dei direttori della rete di Uffici di Turespaña, inaugurato dalla ministra Reyes Maroto e alla presenza del direttore generale di Turespaña Miguel Sanz, lo scorso 17 e 18 gennaio nell’ambito delle conferenze professionali pre Fitur, in cui sono state selezionate le otto best practice tra tutti i progetti Turespaña 2021.

Presentato dall’Ufficio del Turismo Spagnolo a Roma, il progetto “Italia – Master Them” ha riscosso ampio apprezzamento e l’Italia è stata premiata al fianco di Berlino, Parigi, Singapore e Sao Paulo.

Jorge Rubio Navarro, direttore dell’Ufficio Turespaña di Roma, dichiara: «Questo progetto può essere considerato una best practice, poiché si tratta di un progetto con molteplici sfaccettature: si concentra sulla formazione, sulle pratiche di brand awareness e sui segmenti strategici per Turespaña. Questa attività ha portato a un migliore posizionamento e consolidamento della Spagna come destinazione per il segmento Mice, rafforzando la collaborazione con le principali associazioni e media del settore. Inoltre, è stato possibile preparare quattro progetti con le rispettive ricerche di mercato per i segmenti Turismo di Lusso, Miche, Turismo ed Eventi Sostenibili, Marketing Digitale, con proposte valide e applicazione immediata in diverse destinazioni spagnole. Inoltre, per la prima volta è stata compiuta un’azione di marketing di Turespaña in una business school: fatto che potrebbe fare tendenza nel futuro».

Alessia Di Raimondo, direttore operativo BeAcademy e ideatrice del Progetto, aggiunge: «Il rinnovo della partnership con Turespaña per la seconda edizione del Destination Gala nell’ambito del Master Them 2022, iniziato lo scorso 10 gennaio, ci coglie entusiasti e determinati a una ulteriore evoluzione del progetto, perché si possano sviluppare nuove azioni di promo-commercializzazione della destinazione, a partire da un programma di fam trip per buyer e young professional, e un sempre maggiore dialogo tra i nostri talenti e le destinazioni e aziende della tourism & meeting industry».