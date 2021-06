Tunisia, niente test Pcr per i turisti vaccinati













In contemporanea con l’avvio delle vaccinazioni per i lavoratori del turismo, il governo tunisino ha annunciato le nuove regole per gli ingressi turistici nel Paese in vigore dal 1° giugno. Non è più richiesto, infatti, il test Pcr negativo a tutti i viaggiatori che hanno ricevuto le due dosi di vaccino (basta presentare il certificato con Qr Code) o per coloro i quali abbiano contratto il Covid-19 nelle sei settimane precedenti la data di imbarco (previa presentazione di certificato medico di avvenuta guarigione). Per tutti i viaggiatori di età superiore ai 12 anni non vaccinati, invece, è obbligatorio presentare un test Pcr negativo effettuato meno di 72 ore prima dell’imbarco, munito di Qr Code. I turisti non vaccinati che viaggiano in Tunisia, invece, devono presentare sia l’esito negativo del test Pcr, sia un certificato sull’onore e l’impegno d’auto-isolamento per 7 giorni.

Le stesse regole valgono anche per i viaggiatori che arrivano in Tunisia a bordo di voli charter o di linea nell’ambito di viaggi organizzati e devono anche rispettare l’obbligo di restare in gruppo (cohorting) dall’arrivo in Tunisia e anche per i trasporti su mezzi turistici e spostamenti all’esterno delle strutture ricettive.

La Tunisia, infine, annuncia che potranno essere eseguiti test rapidi casuali all’arrivo per alcuni passeggeri. “Ogni caso positivo verrà posto in isolamento in un centro dedicato”, sottolinea la nota dell’Ente del turismo in Italia.