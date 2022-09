Tunisia in piena ripresa, raggiunti i 4 milioni di visitatori

Sono circa 4,1 milioni i turisti hanno visitato la Tunisia da inizio anno fino al 10 settembre 2022. In totale, il Paese ha fatto registrare il 161,4% in più rispetto al 2021 , ma paga ancora un -38,1% rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia di coronavirus.

Lo ha annunciato il ministro tunisino del Turismo, Mohamed Moez Belhassine, durante una conferenza stampa a Sidi Bousaid, sottolineando che fino al 31 agosto 2022 le entrate del settore turistico sono state di circa 2,66 miliardi di dinari (circa 819 milioni di euro), l’82% in più rispetto al 2021.

Come riportato dall’Ansa, inoltre, il numero di pernottamenti è aumentato del 148,2%, fino al 31 agosto 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, ma è diminuito del 39,4% rispetto al 2019.

Il ministro ha poi stimato in 9 miliardi di dinari i mancati introiti a causa della crisi Covid, sottolineando come il governo abbia messo in atto un piano d’azione per promuovere la ripresa del turismo, affermando che l’obiettivo per il 2022 è di recuperare dal 50% al 60% del livello di attività del 2019.

Grande ritorno anche delle crociere in Tunisia,con la toccata di 29 navi fino al 31 agosto 2022 per un totale di 28.050 turisti a bordo. Entro la fine di dicembre sono previste altre 14 crociere, che porteranno a 43 il numero delle navi per l’intero anno. Inoltre, per il 2023 ne sono previste 50.