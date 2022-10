Tunisia in fiera, novità e numeri dell’estate

Nel 2022 la Tunisia ha conosciuto un trend positivo di crescita degli arrivi internazionali dal 1° gennaio al 30 settembre 2022: gli italiani che hanno visitato la Tunisia sono stati 80.000 (+312% rispetto al 2021). La bilancia turistica del Paese ha registrato in totale oltre 4 milioni e 550 mila turisti da tutto il mondo, ovvero +171.2% rispetto al 2021.

L’Ente Nazionale Tunisino per il Turismo anche quest’anno è presente a Ttg- Travel Experience, stand al padiglione C2 (026/039). Un’occasione per portare all’attenzione del travel trade italiano gli ottimi risultati ottenuti dalla destinazione in termini di arrivi durante la stagione estiva.

Con il ritorno della fiducia del turista italiano e la ripresa della programmazione della destinazione da parte dei principali tour operator, si stima che il mercato italiano sia sulla buona strada per riprendersi la sua parte e riconfermarsi come uno dei principali mercati per la destinazione.

Oltre ai pilastri della sua offerta turistica, quali balneare, benessere, cultura, Sahara, la Tunisia sta investendo per promuovere un turismo sostenibile ed ecologico, suscettibile di rispondere alle esigenze e alle aspettative dei suoi visitatori.

Inoltre, il mercato italiano potrà contare sul sostegno dell’Ente Tunisino per il Turismo nell’ambito di azioni rivolte al trade, che si svilupperanno mediante educational, campagne congiunte con i tour operator, serate, partecipazione alle fiere.

Allo stand sono presenti anche la compagnia aerea Tunisair e diversi operatori tunisini.