Tunisia, il Valtur Djerba Golf & Resort riapre a metà luglio

Era stato preannunciato e adesso è ufficiale: il Valtur Djerba Golf & Resort riapre i battenti da metà luglio. La decisione è stata presa sulla scorta dei dati relativi al coronavirus, che in Tunisia ha fatto registrare numeri bassissimi. Nella prima fase di riavvio saranno disponibili voli da Milano, Roma, Napoli e Bari.

Tutela e salubrità del soggiorno saranno garantite dalla certificazione internazionale “Cristal Posi Check” conseguita dalla struttura, rilasciata da Cristal Standards, provider di soluzioni legate alla sicurezza e al risk management. Oltre che certificato e in perfetto allineamento con i protocolli sanitari, il Valtur Djerba Golf & Resort accoglierà gli ospiti con gli alloggi rinnovati, grazie al completamento dei lavori di ristrutturazione, ultimati lo scorso marzo e che hanno riguardato anche le aree comuni, i tre ristoranti, le camere e le attrezzature in spiaggia.

L’esclusiva a marchio Valtur è un resort in un contesto naturalistico, da sempre apprezzato nel mercato turistico italiano, anche grazie alla possibilità dell’abbinamento con il mare e tante escursioni.

«Testate autorevoli come Forbes inseriscono la Tunisia tra le mete top of mind per il periodo post Covid-19, in virtù dell’eccellente standard alberghiero e delle risorse naturalistico-culturali – commenta Gaetano Stea, direttore prodotto Valtur – Con particolare entusiasmo comunichiamo al mercato la riapertura del nostro Valtur Djerba Golf & Resort, scelta perfetta per le famiglie, grazie all’ampia spiaggia di sabbia bianca con le sue dune che digradano dolcemente nei giardini del resort. Struttura alberghiera eccezionale anche per gli amanti del well being, in virtù della presenza di numerosi campi da tennis e sport in spiaggia. Meta unica, inoltre, per gli amanti del golf, grazie al limitrofo campo da 27 buche tra i migliori dei circuiti internazionali».

TRASPORTI E PROMO. Il piano trasporti ha confermato quanto già previsto, ovvero in una prima fase i voli da Milano, Roma, Napoli e Bari.

Dal punto di vista della politica commerciale la destinazione sarà supportata dall’incentivante scontistica già applicata con la promozione “Crazy Days”: sono stati riattivati fino al termine del mese di giugno i prezzi della migliore offerta dell’anno.

Altro punto è la flessibilità, già enunciata con la campagna Mare Italia, per modifiche e cancellazioni sui pacchetti turistici e una polizza assistenza e medico/bagaglio Europ Assistance, senza alcuna esclusione relativamente a eventi collegabili a una pandemia e con massimale di 30mila euro per spese mediche e assistenza illimitata in caso di sinistro.

«È importante poter ripensare anche alla programmazione internazionale perché l’outgoing occupa uno spazio rilevante nell’ambito del tour operating italiano ed è un bene per tutto il comparto che possa ripartire – aggiunge Stea – Il completamento dei lavori di ristrutturazione rende il Valtur Djerba Golf & Spa ancora più bello e il lavoro fatto dal governo tunisino per i protocolli di sicurezza è eccellente. Offriamo un piano voli con opzioni per tutto il territorio nazionale e le tariffe “Crazy Days” sono un’ottima leva commerciale per le agenzie di viaggi che avranno la garanzia di proporre un prodotto eccellente, certificato e già molto conosciuto nel mercato italiano».