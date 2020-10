Tui Uk pensa già all’estate 2022: focus su Caraibi e Florida

Nel pieno dell’emergenza da Coronavirus, Tui Uk pensa al prossimo inverno e apre le vendite per la stagione 2021/2022 già a partire dal 5 novembre. La decisione arriva dopo che in un sondaggio condotto lo scorso settembre tra i propri clienti, l’86% di loro ha dichiarato di aspettarsi di tornare in vacanza entro la prossima estate.

Per la prossima estate, Tui offrirà un totale di 62 destinazioni con partenze da 16 aeroporti del Regno Unito, con obiettivi puntati in particolare su mete come Cancun, Giamaica e Tenerife. Tra le new-entry della summer, ci sarà l’aeroporto di Teesside, inserito nella programmazione per la prima volta dal 2013 con il lancio di un volo settimanale per Palma il martedì.

«Il nostro ultimo sondaggio sui clienti e i modelli di prenotazione per la prossima estate indicano che il grande pubblico britannico non vede l’ora di vacanze future ancora di più, poiché potrebbe non essere stato in grado di prenderne uno quest’anno. Questo è il motivo per cui abbiamo lanciato la nostra programmazione con durata fino alla fine di ottobre 2022, in modo che le famiglie e le coppie possano pianificare in anticipo fino al prossimo anno», ha detto Richard Sofer, direttore dello sviluppo commerciale e aziendale di Tui. dichiarato: “