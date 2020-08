Tui Uk opererà su Italia e Turchia solo nei giorni festivi

La divisione Uk del Gruppo Tui ha annullato tutti i viaggi nella Spagna continentale, Baleari e Canarie almeno fino a metà settembre e lo stop alle vendite di pacchetti riguarda anche Cipro.

Con un laconico comunicato i vertici del colosso del turismo internazionale precisa che continuerà a vendere e operare, ma solo nei giorni festivi, per l’Italia e la Turchia.

Una misura che segue di poche ore la decisione del Governo britannico di rimuovere la Spagna dalla lista dei Paesi sicuri dopo la seconda ondata di contagi da coronavirus. Tra l’altro tutti i clienti in rientro da Spagna continentale e isole spagnole dovrà sottoporsi alla quarantena di due settimane come previsto dalle autorità sanitarie. Nella stessa nota Tui Uk conferma l’annullamento dei voli previsti per Cipro fino a data da destinarsi.