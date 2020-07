Tui Uk chiude 166 agenzie su strada

Tui chiuderà 166 agenzie nel Regno Unito e in Irlanda. La decisione servirà alla filiale inglese dell’operatore tedesco a imporre nuove modalità di home working a centinaia di dipendenti, come riportato dal quotidiano britannico The Guardian.

Tui, da parte sua, assicura che con questa decisione salverà la maggior parte dei posti di lavoro dei propri dipendenti. A rimanere aperte, invece, rimarranno solo 350 agenzie, che il t.o. ha selezionato attentamente sulla base delle loro potenzialità di mercato. Per quanto riguarda il nuovo team di sales&service che lavorerà da casa, Tui ha assicurato che il 70% delle 900 persone coinvolte nella ristrutturazione continueranno a lavorare per l’operatore, mentre parte dei call centre in giro per il mondo verranno ridotti.

«Abbiamo consulenti di viaggio di prima qualità qui a Tui, quindi speriamo che molti di loro possano lavorare da casa e continuare ad offrire il servizio personalizzato apprezzato dai nostri clienti», ha detto il direttore di Tui per il Regno Unito e l’Irlanda, Andrew Flintham. Che ha aggiunto: «Vogliamo essere nella miglior posizione possibile per fornire un servizio eccellente per i nostri clienti, che questo sia in un negozio, al telefono o online, e continueremo a mettere le persone al centro di ciò che facciamo».