Tui scommette sulla Grecia: “Rodi capitale del turismo sostenibile”













Trasformare Rodi in un polo internazionale per la ricerca e lo sviluppo del turismo sostenibile. È questo l’obiettivo di “The Rhodes Co-Lab”, progetto lanciato durante una conferenza stampa virtuale in diretta dall’isola greca dal Gruppo Tui, dalla Fondazione Tui Care, e dal governo della Regione dell’Egeo Meridionale. Presente all’evento, anche il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis.

Il progetto, il cui obiettivo principale è quello di stabilire la regione dell’Egeo Meridionale, e in particolare Rodi, come il centro globale per lo sviluppo del modello di destinazione sostenibile, vedrà esperti di sostenibilità collaborare con l’industria turistica locale e partner internazionali al fine di trovare soluzioni concrete per la sostenibilità turistica e implementarle a Rodi nei prossimi cinque anni. Sarà inoltre istituito un think tank per riunire esperti internazionali e rafforzare e sviluppare ulteriormente la trasformazione della sostenibilità del settore turistico.

Fritz Joussen, ceo del gruppo Tui, intervenendo all’evento, ha sottolineato che «il Co-Lab può fungere da laboratorio per il turismo sostenibile del futuro e rafforzare e sviluppare ulteriormente questi impatti, e può diventare un modello da replicare anche in altre destinazioni».

L’iniziativa aderisce e coadiuva quelle di più ampio respiro legate alla sostenibilità del Paese e in particolare della regione dell’Egeo meridionale, messe in agenda dal governo di Mitsotakis, anche in vista del Recovery Fund.

«Penso che la Grecia sia un Paese che sta chiaramente voltando pagina – ha affermato il primo ministro – si sta lasciando alle spalle un decennio di crisi, di dolore. E penso che sia un Paese che sta davvero cercando di abbracciare le sfide del futuro. È importante sottolineare che negli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite, non parliamo solo di sostenibilità ecologica ambientale, ma anche di sostenibilità sociale ed economica e lavoreremo molto duramente per rendere questo progetto un successo».

Orgoglioso dell’iniziativa anche George Chatzimarkos, governatore del Sud Regione dell’Egeo, che dichiara: «C’è un principio fondamentale che copre tutte le politiche della nostra Regione, la Regione dell’Egeo Meridionale: che il futuro inizia oggi. Abbiamo affrontato enormi difficoltà nell’ultimo decennio, ma siamo orgogliosi di affermare che le isole della nostra Regione abbiamo ne sono uscite più forti, più fiduciosi e determinati ad avere successo anche in futuro. Affrontare le sfide che ci attendono è un compito complesso e capiamo che nessuno può farcela da solo. Credo che questa grande alleanza, con un leader nel mercato turistico globale, come il Gruppo Tui va oltre gli angusti limiti del nostro comune impegno in questa impresa. È un voto di fiducia a Rodi, alle isole della regione dell’Egeo Meridionale ma anche alla Grecia».

Il focus delle iniziative mirerà a sviluppare 4 ambiti diversi: crescita economica verde, economia circolare, rafforzare l’impatto positivo del turismo a livello sociale ed economico, e tutelare la biodiversità e l’ambiente. Ci sarà quindi la ricerca di una crescita sostenibile per Rodi che conservi le risorse e allo stesso tempo promuova la partecipazione della popolazione locale, ad esempio attraverso nuove opportunità di lavoro.

Ma perché proprio Rodi? A questa domanda, i rappresentanti del gruppo hanno spiegato che, essendo una delle principali destinazioni internazionali, l’isola offre le migliori condizioni per testare le innovazioni relative ad una maggiore sostenibilità nel turismo e per comprendere la loro interazione, in quanto lì sono presenti tutti gli elementi che solitamente compongono una vacanza: aeroporti, crociere, trasferimenti e mobilità, escursioni.

Tutti e tre i partner si impegnano inoltre a rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, l’accordo di Parigi e l’obiettivo dell’UE di essere climaticamente neutrali entro il 2050.