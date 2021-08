Tui riapre 300 agenzie di viaggi nel Regno Unito

⏹ C’è Speranza per i viaggi all’estero. Avevamo titolato così venerdì scorso dando la notizia della nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute. Nuove regole in vigore sino a fine agosto che alleviano le chiusure da #Covid.Tra i primi a commentare Michele Serra, presidente di Quality group : “È di oggi la notizia che Armenia, Giordania e Emirati entrano nella lista dei Paesi aperti al turismo per gli Italiani. Non proprio una notizia bomba, ma contiene una novità che è estremamente significativa: da oggi, il nostro lavoro non è più illegale. Per noi che siamo fermi da 18 mesi è la luce in fondo al tunnel”.Spiragli anche per il t.o. di Enrico Ducrot, Viaggi Dell'Elefante , che celebra il momento con un’email dall’oggetto emblematico “Si ricomincia a viaggiare”👇