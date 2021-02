Tui ottimista: “Quasi 3 milioni di vacanze prenotate”













Un inizio anno segnato da un boom di vendite per la prossima estate. C’è cauto ottimismo in casa Tui, il più grande tour operator europeo, per un principio di ripresa sostenuto dalle prenotazioni per la summer 2021. Secondo il giornale inglese TravelMole, infatti, il t.o. avrebbe già venduto nel primo trimestre circa 2,8 milioni di vacanze per l’estate, circa il 56% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Le previsioni del Gruppo, inoltre, parlando di un’operatività estiva vicina all’80% rispetto sempre a due anni fa, un segnale che fa ben sperare nonostante in casa del colosso tedesco i prezzi medi siano cresciuti del 20% rispetto al 2019.

Fritz Joussen, ceo di Tui, prevede in ogni caso che ci sarà un importante incremento delle prenotazioni nei prossimi mesi, in evidente ritardo rispetto agli altri anni a causa dell’incertezza dovuta alle restrizioni per la pandemia in atto. «La domanda continua ad essere forte, la gente vuole viaggiare e lo dimostrano i numeri delle prenotazioni», ha detto Joussen.

Se le prenotazioni rimandano risultati confortanti, lo stesso non si può dire del bilancio aziendale. Il Gruppo ha anche comunicato, infatti, i dati del primo trimestre dell’anno fiscale: le perdite hanno raggiunto i 698,6 milioni di euro (551,9 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), ma Tui è riuscita a contenere il flusso di cassa mensile in uscita, che è passato da 450 a 300 milioni di euro. Al momento – e in seguito alla ricezione del terzo pacchetto di aiuti finanziari del valore di 1,8 miliardi di euro – l’azienda disporrebbe di liquidità e mezzi equivalenti pari a 2,1 miliardi di euro.