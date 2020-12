Tui Group vende anche la compagnia aerea Corsair

Passaggio di proprietà per la compagnia aerea Corsair. Il Gruppo Tui e Intro Aviation cederanno le loro quote ad un consorzio di investitori per un controvalore di 300 milioni di euro che in buona parte dovrebbe permettere alla compagnia aerea una indispensabile ristrutturazione e il rilancio a seguito della devastante crisi finanziaria dovuta all’emergenza Covid.

La transazione dovrebbe essere finalizzata entro la fine dell’anno con l’approvazione da parte del tribunale commerciale di Créteil. L’obiettivo del vettore, ora, è quello di sviluppare la sua posizione di compagnia aerea d’oltremare concentrandosi sui servizi per Martinica, Guadalupa, Riunione, Mauritius, Abidjan e Montreal e prevedendo un ampliamento della rete con l’apertura di nuove destinazioni tra cui Mayotte, dall’11 dicembre 2020.



Con questa operazione, alla quale è legato uno specifico contributo finanziario per un progetto strategico di rilancio, lo Stato francese conferma così il pieno supporto al settore del trasporto aereo commerciale nella ripartenza post Covid.

A far parte del consorzio, figurano numerosi imprenditori del settore turistico e ricettivo, con una sede nelle Indie occidentali, Reunion Island e Guyana.