Tui Group affida i suoi hotel alla tecnologia Sabre













Sabre Corporation ha siglato una partnership di lungo termine con Tui Group: l’accordo vede Sabre Hospitality Solutions come partner commerciale e fornitore di servizi di distribuzione per tutti i marchi alberghieri del Gruppo tedesco in tutto il mondo, tra cui Blue, Robinson e Magic Life.

Questa importante collaborazione consentirà a circa 70 hotel del portfolio Tui di utilizzare la piattaforma Sabre, che include soluzioni come SynXis Central Reservations e Channel Connect, per perseguire la sua nuova strategia di distribuzione, fatta di processi operativi ottimizzati, sviluppo della propria presenza a livello globale, digitalizzazione completa e massimizzazione dei ricavi da ogni tipo di canale, sia diretto che indiretto.

«In un settore alberghiero in continua evoluzione, il nostro obiettivo è creare un modello di coinvolgimento vincente che ottimizzi al massimo il fulcro della nostra offerta, che punta su esperienze di viaggio uniche – ha dichiarato Martin Schreck, chief information officer sourcing & assets di Tui Group e managing director di Tui InfoTec GmbH – Per questo motivo stiamo ottimizzando la nostra tecnologia e al contempo ci stiamo focalizzando sulla messa a punto di soluzioni che garantiscano un solido futuro al nostro business».

Entusiasta Frank Trampert, svp e global managing director commercial di Sabre Hospitality Solutions: «Non vediamo l’ora di riplasmare insieme la guest experience nelle loro strutture ricettive. Il leisure è diventato non solo una delle principali fonti di ricavo per l’industria dei viaggi, ma anche un importante acceleratore della ripresa dagli impatti della pandemia da Covid-19 sull’intero settore».