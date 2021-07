Tui estende le linee di credito fino all’estate 2024













Tui Group ha esteso le sue linee di credito già esistenti fino all’estate 2024 per mettere in sicurezza la società dal perdurare delle restrizioni di viaggio a causa della pandemia da Covid-19. In questo modo il colosso tedesco sottolinea la sua scelta di voler rafforzare la flessibilità e darsi maggior tempo per affrontare i prossimi 48 mesi. Un segnale, quindi, che spinge le previsioni di ripresa reale del turismo alle soglie del 2024.

Tui Group, infatti, ha stipulato con 19 banche private l’estensione delle sue linee di credito di due anni (fino all’estate 2024) per un totale di 4,7 miliardi di euro. Al 26 luglio 2021 il Gruppo ha in cassa circa 2,9 miliardi di liquidità disponibile. L’obiettivo tecnico, invece, rimane il rapido rimborso dei prestiti governativi ottenuti da Tui lo scorso anno in contemporanea con la graduale riapertura delle destinazioni turistiche in tutto il mondo.

Nel frattempo, proprio in questi giorni, Tui riprenderà i voli e le vacanze verso la Croazia, la Grecia e Palma di Maiorca.

«Stiamo tornano a crescere e siamo ben posizionati in termini di brand nelle divisioni tour operating, hotel e crociere. Sono sicuro che saremo più digitali ed efficienti nel post Covid – ha detto il ceo del Gruppo Tui, Fritz Joussen – Ora stiamo finanziando le nostre attività a medio termine fino all’estate 2024 così creeremo stabilità e flessibilità fino a quando le restrizioni dovute alla pandemia da coronavirus saranno un ostacolo al business e al mercato turistico».