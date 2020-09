Tui Destination Experiences diventa Tui Musement

Non si chiamerà più Tui Destination Experiences, ma Tui Musement la business unit del Gruppo Tui specializzata in tour e attività e forte di importanti partnership come quelle siglate con Ctrip e Booking.

«Con questo cambio prende il via una nuova esaltante fase di crescita della nostra storia, che ci permette di posizionarci al meglio ed essere pronti per quando si tornerà a viaggiare a pieno regime», ha dichiarato Sebastian Ebel, member of executive board di Tui Ag.

La platform Tui Musement offre oltre 130mila “things to do” nelle destinazioni globali, con l’accordo siglato con Booking che sta di certo dando il suo grande impulso.

Alessandro Petazzi, co-founder di Musement e chief growth officer di Tui Musement, ha aggiunto: «Quando una startup viene acquisita da un grosso Gruppo, generalmente questa sparisce dalla vista del pubblico. Con Tui è accaduto il contrario».