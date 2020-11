Tui Cruises sfida la pandemia e riprende le crociere alle Canarie

L’attuale situazione in merito all’epidemia non ferma i piani di Tui Cruises, che il 6 novembre riprende le sue crociere alle Canarie, come aveva anticipato proprio il governo delle isole il mese scorso.

Invece, Hapag Lloyd Cruises, anch’essa di proprietà di Tui, ha rinviato la partenza delle operazioni a causa delle restrizioni alla mobilità imposte in Germania. Così come aveva già fatto Aida Cruises, che dalla primavera scorsa ha due navi ancorate nel porto di Las Palmas.

Il Mein Schiff 2 di Tui Cruises debutta alle Canarie con 896 passeggeri tedeschi e un equipaggio di 740 persone, a bordo dopo superato il test per il rilevamento del Covid-19 prima dell’imbarco. La compagnia di navigazione tedesca ha assicurato la priorità è la sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio e della popolazione locale.

L’itinerario inizia e termina a Las Palmas de Gran Canaria, alternando due itinerari: uno con scali nei porti di Arrecife de Lanzarote, Santa Cruz de Tenerife, San Sebastián de La Gomera; l’altro con Puerto de Rosario (Fuerteventura), Santa Cruz de Tenerife e Santa Cruz de La Palma in un secondo itinerario.

Queste crociere attraverso l’arcipelago delle Canarie saranno a disposizione dei clienti dei Paesi di lingua tedesca.

L’amministratore delegato di Tui Cruises, Wybcke Meier, ha espresso la sua soddisfazione per aver contribuito al rilancio del turismo crocieristico sulle isole e ha ringraziato la collaborazione delle autorità competenti e dei partner locali.

La capacità dei passeggeri a bordo della nave sarà limitata a un massimo del 60%, saranno occupate solo le cabine e le suite con balcone e i membri dell’equipaggio saranno isolati in una cabina con balcone per 14 giorni prima di entrare in servizio. Lo staff si sottoporrà inoltre a controlli e test giornalieri della temperatura.

Le precauzioni applicate dalla compagnia di navigazione si basano sugli standard medici di istituzioni come il Robert Koch Institute of Germany (Rki) e l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e sono conformi alle linee guida delle autorità spagnole per la ripresa delle operazioni di crociera.

Attualmente le crociere alle Canarie di Tui Cruises sono offerte solo come pacchetto completo che include l’arrivo e la partenza su un aereo noleggiato appositamente per i passeggeri Mein Schiff 2 e le escursioni a terra saranno organizzate dalla compagnia di navigazione.

Proprio questa settimana, l’Organizzazione marittima internazionale (Imo) e l’Organizzazione mondiale del turismo (Untwo) hanno rilasciato una dichiarazione congiunta di sostegno all’industria delle crociere in cui sottolineano l’importanza di questo segmento per l’economia mondiale. I due organismi delle Nazioni Unite riconoscono inoltre gli sforzi compiuti dall’industria, dai Paesi e dalle organizzazioni internazionali per proteggere la sicurezza, la salute e il benessere dei passeggeri e dell’equipaggio, nonché la salute della popolazione dei porti in cui arrivano le navi da crociera.