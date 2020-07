Tui cancella in Spagna e aumenta l’offerta su Grecia e Turchia

Tui dirotta la sua offerta su Grecia e Turchia. Dopo aver confermato la cancellazione di tutte le partenze per la Spagna fino al 10 agosto e per le Baleari e Canarie fino al 4 agosto, il principale tour operator europeo, infatti, ha deciso di aumentare il numero di voli estivi per le isole greche e per la Turchia con offerte vacanze last minute.

Per tutti i clienti Tui che avevano prenotato soggiorni e viaggi in Spagna fino al 9 agosto, vengono prospettate le opzioni del rimborso completo della vacanza o la possibilità di riprenotare un’altra destinazione con un forte incentivo.

Dichiarazioni rassicuranti da parte dell’amministratore delegato di Tui Uk, Andrew Flitham, che ha spiegato come il cambiamento delle programmazioni con le cancellazioni sulla Spagna, non hanno avuto un impatto negativo, poiché il 70% dei clienti che si son visti cancellare le loro vacanze in destinazioni iberiche, hanno espresso la volontà di individuare un’altra destinazione di vacanza per lo stesso periodo, rimodulando così le loro prenotazioni.