Tui cancella i pacchetti vacanza fino all’11 giugno

Lockdown turistico per il colosso Tui che ha cancellato tutti i pacchetti vacanza fino all’11 giugno, mentre le crociere del marchio Marella Cruises sono sospese fino al 30 giugno.

Ad oggi sono circa 900mila i pacchetti-vacanze cancellati dal Gruppo tedesco a causa dell’emergenza Covid-19 e consiglia a tutta la sua clientela di informarsi attraverso il sito web che viene aggiornato quotidianamente.

Circa i rimborsi, invece, Tui invierà ai clienti un bonus di cambio-prenotazione del 20%, per tutte le vacanze fissate da maggio a metà giugno ed inoltre verrà riconosciuto un incentivo di prenotazione separato del 20%, nel momento in cui il cliente accetterà il credito di rimborso per passare ad un’altra data di prenotazione, lasciando però facoltà al cliente di richiedere rimborsi per le prenotazioni in contanti.