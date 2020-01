Ttm+ 2020 in programma a Phuket per la prima volta

Per la prima volta Phuket, isola nel sud della Thailandia, sarà la sede di Thailand Travel Mart Plus (Ttm+), che nel 2020 vedrà la sua 19ª edizione.

Organizzato da Tourism Authority of Thailand tra l’1 e il 3 giugno prossimi all’Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa, l’evento svilupperà il tema delle nuove tendenze del viaggiare responsabile ponendosi l’obiettivo primario di minimizzare il suo impatto ecologico.

Tat prevede la partecipazione di 350 buyer internazionali e 370 seller di qualità. Sarà data preferenza ai buyer specializzati in turismo responsabile, salute e benessere, dmc.

Dal punto di visto logistico è prevista la presenza di un padiglione di 3mila mq da utilizzare come area di negoziazione aziendale. Il processo di programmazione degli appuntamenti di lavoro è stato semplificato segmentando gli incontri in tre gruppi speciali: turismo responsabile, salute e benessere, operatori turistici dmc.

Gli imprenditori delle destinazioni emergenti e gli ex vincitori dei Kinnari National Tourism Awards riceveranno uno sconto del 50% sugli spazi. La selezione dei buyer è stata semplificata per dare la precedenza a operatori ad alto potenziale soprattutto da mercati emergenti come Africa, America Latina ed Europa orientale. I buyer abituali saranno valutati sulla base di un storico positivo di adempimento degli appuntamenti. Tutti i seller saranno esaminati e approvati da un comitato speciale.