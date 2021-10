Tsh mette in tasca 300 milioni per sette nuovi hotel













The Student Hotel (Tsh) accelera il progetto di crescita e comunica di aver ottenuto 300 milioni di euro di finanziamenti dai suoi attuali azionisti Aermont e Apg, con quest’ultima che fornisce 175 milioni di euro del suo investimento attraverso la sua impresa Lrf, gestita da LaSalle.

Si tratta di un finanziamento che alimenterà i suoi piani di espansione internazionale consentendo alla società di avviare la costruzione di sette nuovi hotel di punta nelle principali città di passaggio dell’Ue e di aggiungere quasi 3mila camere al portafoglio esistente, di finanziare l’introduzione di tecnologie all’avanguardia nelle sue strutture e continuare a investire.

Nel 2022, intanto, il Gruppo inaugurerà altri tre hotel, ampliando la propria presenza in Europa e aprendo oltre 1000 camere a Madrid, Barcellona e Tolosa.

«Durante la pandemia abbiamo ottenuto risultati migliori di molte altre società alberghiere tradizionali. I nostri studenti, i clienti del coworking e del coliving sono stati molto leali e hanno contribuito a garantire un Ebitda positivo nei nostri hotel. Grazie al nostro modello di gestione ibrido, siamo stati in grado di aumentare rapidamente le prenotazioni di alloggi per studenti in un momento in cui viaggi turistici e aziendali sono scomparsi. Nonostante tutte le restrizioni sui viaggi e la sospensione delle attività didattiche, abbiamo raggiunto una forte occupazione negli ultimi 18 mesi anche in nuovi mercati dove avevamo appena aperto. Questo ci ha permesso di attraversare la crisi del coronavirus uscendone più forti di prima», ha detto il ceo di Tsh, Charlie MacGregor.

Sul fronte tecnologico, The Student Hotel sta implementando nuovi sistemi all’avanguardia, che consentono di rispondere meglio alle esigenze dei clienti. «Abbiamo utilizzato il tempo concesso dalla pandemia per valutare la nostra direzione di marcia e qual è il punto giusto per i nostri clienti e per le nostre attività – ha concluso il ceo – La nostra strategia consiste nel creare un business più agile possibile per soddisfare le mutevoli esigenze dei nostri clienti, mantenendo i nostri valori e creando un portafoglio coerente di sedi di alto profilo con tutti i nostri servizi».