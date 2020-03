TrustForce, formazione manageriale gratuita per gli agenti di viaggi

TrustForce stringe un accordo con Sida Group per dare il via a un percorso formativo gratuito riservato a tutti gli agenti di viaggi, così da mantenere vivo il rapporto con il trade anche in un periodo dove il contatto umano è reso impossibile per decreto.

La formazione riguarderà tematiche di crescita personale e sviluppo professionale in tempo di crisi ed è strutturata in quattro appuntamenti, il primo dei quali è in programma il 2 aprile. Sida Group, business school e società di advisor con sede principale ad Ancona e operante in tutta Italia, presieduta da Giulio Guidi, da oltre 30 anni opera al fianco delle imprese per aiutarle a crescere.

«Grazie a SidaGroup abbiamo definito un calendario di eventi molto professionalizzanti – afferma il founder & ceo Gian Paolo Vairo – che sono certo aiuteranno gli agenti di viaggi ad affrontare più consapevolmente questo momento così drammatico per il nostro settore. Guardare avanti è un dovere e bisogna farlo con il miglior spirito possibile, consapevoli della propria forza professionale».

I primi tre appuntamenti in calendario tratteranno la gestione dei collaboratori, l’utilizzo dei social e la comunicazione interpersonale, facendo esplicito riferimento al periodo che stiamo attraversando. Il quarto e ultimo appuntamento invece cercherà di fare chiarezza sugli strumenti di sostegno alle imprese che il governo ha messo in campo.

«Valorizzare il capitale umano è da oltre 30 anni la missione della nostra attività di formazione manageriale – dichiara il ceo di Sida Giulio Guidi – Tale obiettivo è ancora più importante in un momento difficile come questo. Le crisi passano e bisogna già preparare il futuro, sviluppando e motivando il network dei collaboratori con strumenti e skill appropriate».

A fianco di questo percorso, TrustForce ha messo in atto altre iniziative di formazione strettamente legate ai brand e ai servizi distribuiti, fornendo ai propri partner gli strumenti, la comunicazione e la regia degli eventi virtuali.

Inoltre, TrustForce ha messo a disposizione dei propri 20 sales consultant strumenti di contatto e formazione affinché possano mantenere una relazione costante con gli agenti anche in questo periodo. Ogni sales consultant, utilizzando Google Meet, può infatti organizzare autonomamente incontri online con gli adv per trattare dei brand che segue o più semplicemente per uno scambio di opinioni e di idee.

Ecco il programma della formazione manageriale Sida Business School a cui ci si può iscrivere gratuitamente sul sito di TrustForce:

giovedì 2 aprile ore 15

TEAM-LEADERSHIP NELLE AGENZIE DI VIAGGIO: LA GESTIONE EFFICACE DEI COLLABORATORI PER RIPARTIRE

relatore: Mario Becchetti

giovedi 9 aprile ore 15

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT IN TEMPO DI CRISI: COME COGLIERE LE OPPORTUNITA’ NEL TURISMO

relatore: Stefania Delli Colli

giovedì 16 aprile ore 15

COMUNICAZIONE EFFICACE & PERSONAL BRANDING: COME AFFRONTARE L’EMERGENZA

relatore: Mario Becchetti