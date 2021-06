Tris di strutture boutique a Trieste per The Begin Hotels













The Begin Hotels arriva a Trieste con tre nuove strutture. La Golden Hotel & Resort passa il testimone al gruppo di Guido Guidi, che da luglio aggiungerà The Modernist Hotel, l’Hotel Continentale e il Palace Suite di Trieste alla propria collezione boutique, che include il SeePort Hotel di Ancona, il SeeBay Hotel nella Baia di Portonovo e l’Hotel Giardino dei Pini in Salento.

È stato siglato infatti l’accordo tra la The Begin Hotels e la Golden Hotel & Resort per il subentro nella gestione delle loro tre strutture triestine, dall’1 luglio. «E’ la forte identità di ogni struttura quello che ci ha colpito immediatamente. La Ghr con Alessandro Lucchetta prima e Ana Jokic poi ha posto delle basi e fondamenta solide, che noi andremo a sviluppare in linea con la nostra idea di ospitalità contemporanea. Sarà un passaggio di consegne contrassegnato dalla continuità: c’è già una bella squadra professionale e dedicata, a cui verranno aggiunte nuove figure», commenta Guidi.

Trieste è fin dall’inizio una della città nella pipeline di sviluppo della The Begin. Secondary market con flussi interessanti e destagionalizzati: «Abbiamo sempre ricercato delle opportunità su Trieste che potessero essere in linea con la nostra filosofia: strutture boutique, cosmopolite e fortemente territoriali al tempo stesso, dove portare degli standard di servizio internazionali ma al tempo stesso un’accoglienza basata sul principio della familiare professionalità», prosegue l’imprenditore.