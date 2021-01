Tripadvisor Plus, cosa prevede la nuova formula a pagamento













Si chiama Plus ed è la nuova idea commerciale di Tripadvisor per la ripartenza post Covid: un abbonamento annuale, da 99 euro, per viaggiare e visitare Paesi nel mondo con benefit e agevolazioni durante il soggiorno.

Tripadvisor Plus, infatti, darà diritto di accedere – previo apposita iscrizione a una membership – a sconti speciali e altri vantaggi su migliaia di alberghi e oltre 400mila attrazioni di altro tipo. L’operazione ambisce a creare un vero e proprio club di viaggiatori che avranno l’opportunità di viaggiare con agevolazioni varie che permetterà loro di ammortizzare la spesa del viaggio, risparmiando su sistemazioni alberghiere e visite guidate.

Nelle intenzioni del team Tripadvisor, l’abbonamento dovrebbe scattare dalle prossime settimane e conta già il coinvolgimento di circa 10mila strutture ricettive e altri esercizi ristorativi e sistemi museali.

Calcolatrice alla mano, secondo i vertici della società, se 100mila utenti di Tripadvisor diventassero membri di questo club, la società registrerebbe ricavi per oltre 850 milioni di dollari (700 milioni di euro), pari a un buon 25% dei ricavi che Tripadvisor ha fatto registrare nel terzo trimestre del 2019.