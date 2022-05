TripAdvisor, il ceo ora è Goldberg (ex Lonely Planet)













L’ex chief executive di Lonely Planet, Matt Goldberg, è stato nominato nuovo ceo di TripAdvisor. Goldberg entrerà ufficialmente in carica a partire dal prossimo 1° luglio al posto di Steve Kaufer, che nel 2000 è stato proprio cofounder dell’azienda insieme a Langley Steinert, Nick Shanny e Tom Palka e la cui uscita era già stata annunciata a novembre scorso.

«Siamo entusiasti di annunciare Matt Goldberg come ceo – ha dichiarato Greg Maffei, chairman of the board at Tripadvisor – Ha comprovata esperienza in una serie di aziende leader e gli diamo il benvenuto nel team, certi che ci guiderà al meglio».

Il nuovo ceo, invece, ha aggiunto: «Sono davvero felice di tornare nel travel e di guidare un’azienda che ho sempre ammirato. Vedo un percorso lungo ma fatto di grandi opportunità per creare ulteriore valore per i viaggiatori e per i nostri partner».