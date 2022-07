Trip.com si allea con Tiqets e offre 4mila nuove esperienze

Giornale 6 luglio 2022 🗞SPECIALE TOUR OPERATING ⤵️Due anni lunghi ed estenuanti, eppure il tour operating – per dirla in gergo – “ha tenuto botta”. Il sistema, forte anche degli aiuti statali, ha di- mostrato di funzionare: in pochi sono spariti dal mercato e chi già boccheggiava nel pre Covid ha trovato la propria strada per respirare. Nessun terremoto, dunque, ma un “moto ondulatorio” del mercato che rende questo “day after” meno tragico di quanto si temesse. Il merito va anche ad Astoi, che in pandemia ha rappresentato una casa accogliente per i t.o., con il presidente- frontman Ezhaya impegnato a battersi per la categoria su tutti i fronti: dai palazzi alle televisioni. Ora la sfida è un’altra: abbracciare il cambiamento, adattarsi alla domanda che muta. Ne parliamo in un’intervista a tutto campo.