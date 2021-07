La cinese Trip.com sarà la prima Ota a vendere Interrail













È sempre più globale Trip.com, l’agenzia di viaggi online di proprietà cinese, divenuta ormai un colosso del travel internazionale. Sarà infatti la prima Ota a commercializzare pass ferroviari Eurail e Interrail.

I pass, disponibili anche tramite app, saranno inizialmente in vendita in tutti i Paesi di lingua inglese e tedesca, ma successivamente verranno resi disponibili in più mercati e regioni del mondo nel corso dell’anno.

Stone Zhang, ceo del dipartimento train ticketing business di Trip.com Group, ha commentato: «È una fantastica opportunità per noi di contribuire a promuovere il turismo in Europa e siamo orgogliosi di essere stati scelti da Eurail per essere la prima Ota a vendere i pass ferroviari Eurail e Interrail».

L’operazione è stata portata a termine anche per venire incontro alla sempre maggiore richiesta di esperienze di viaggio nuove da parte dei giovani che, specialmente per Trip.com, sono ormai la fascia di utenti più promettente e in rapida crescita. «I nostri dati – conferma Zhang – mostrato un aumento dei viaggiatori della Generazione Z indicativo di una tendenza globale. Il rapporto qualità-prezzo offerto e il vasto numero di Paesi che i viaggiatori possono visitare con Eurail e Interrail Pass, quando le restrizioni lo consentiranno, sono estremamente popolari tra i turisti young».

Roel Verhagen, direttore vendite di Eurail, spiega di aver scelto Trip.com per «la sua reputazione di agenzia di viaggi online in rapida crescita con un impressionante database di clienti globale e interesse per i viaggi sostenibili. Vediamo una sinergia tra i tipi di viaggiatori che prenotano tramite Trip.com e i nostri clienti», conclude.