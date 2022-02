Trieste, entro il 2025 apre il secondo 25Hours Hotel in Italia













Importante operazione immobiliare nell’hôtellerie italiana: Ennismore ha avviato negoziazioni esclusive con Knsa Hospitaliy e P.V.V. Investments per aprire un 25hours Hotel nella città mitteleuropea di Trieste. La partnership, che ha il forte sostegno delle autorità triestine, è la base per lo sviluppo di uno dei primi hotel di questo tipo in città: una proprietà dal fascino storico, dal design contemporaneo e una storia ispirata al luogo. Di proprietà di P.V.V. Investments S.R.L. – affiliata a JP Immobilien – la nuova sede di 25hours sarà all’interno del monumentale Palazzo Compartimentale, situato in Piazza Vittorio Veneto.

Una volta aperto, l’hotel di 160 camere ospiterà anche un ristorante, rooftop bar con piscina, caffè con gelateria, sale meeting ed eventi con un cinema vecchio stile e – per la prima volta per il brand 25hours – un beach club privato.

25hours Trieste sarà inaugurato nel 2025, a seguito di ampi lavori di ristrutturazione, già iniziati per quanto attiene alle facciate dell’edificio. L’hotel sarà anche sede di eleganti residenze e una serie di piccoli negozi locali, ubicati al piano terra.

Originariamente costruito nel 1895 da Raimondo Sagors per la previdenza del Lloyd austriaco, da allora il palazzo ha ospitato le ferrovie austriache, i consolati di Argentina, Norvegia e Portogallo, e il pronto soccorso della Croce Rossa. L’hotel – come tutti i 25hours Hotels – avrà un’identità unica. 25hours Trieste sarà il secondo hotel del brand in Italia, a seguito della prima apertura a Firenze nel 2021. Al momento 25hours ha 14 hotel operativi in tutta Europa e in Medio Oriente, con 4 in costruzione, tra cui il 25hours Indre By a Copenaghen, che aprirà a marzo 2022.

Cédric Gobiliard, brand coo di Ennismore spiega: «25hours porterà il suo innovativo approccio di ospitalità a Trieste. Con il suo ricco tessuto di storia, cultura e commerci, Trieste sarà la location perfetta per uno dei nostri 25hours Hotels dal design unico, che si ispirerà alla storia della città come porta d’accesso al mondo. Il segmento lifestyle del settore alberghiero sta vivendo una forte crescita e sta riprendendo più velocemente. Siamo tra i primi a muoverci a Trieste, grazie agli sforzi di Christoph Hoffman, fondatore di 25hours».

Mentre Steffen Fox, ceo of Knsa Hospitality commenta: «Ripensando alla nostra partnership di grande successo con il 25hours hotel di Vienna, siamo orgogliosi di poter realizzare insieme questo meraviglioso progetto con i nostri partner ben noti da Vienna ed Ennismore. Siamo convinti che creeremo una destinazione emozionante e grati che ci sia stata accordata l’opportunità di presentare Trieste ai viaggiatori provenienti da tutto il mondo».