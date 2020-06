Trevi rilancia la sua offerta turistica all’insegna della cultura

Ripartenza turistica per Trevi, uno dei borghi più belli d’Italia, con una stagione estiva all’insegna della cultura. Protagonista della Estate Trevana sarà il suggestivo Ninfeo di Villa Fabri, location che consente, naturalmente, di applicare tutte le linee guida anti Covid disposte dal governo.

Si partirá venerdì 26 Giugno alle ore 21.30 con l’arena cinematografica Cinema con vista, grazie alla collaborazione con Anec Umbria e il Cinema Esperia di Bastia. Le 18 proiezioni proseguiranno per tutti i weekend fino a domenica 9 agosto. Mentre, la proiezione del film Brave Ragazze si terrà giovedì 30 luglio con la presenza della regista Michela Andreozzi.

Sabato 18 Luglio, invece, prenderà il via Teatro con vista, in collaborazione con Fontemaggiore. Gli spettacoli in scena saranno tre monologhi di personaggi molto noti al pubblico: Federica Cifola (“Mamma…zzo!!!” 18 luglio), Michela Andreozzi (“A letto dopo Carosello” 29 luglio) e Roberto Ciufoli (“Topi” 7 Agosto).

A completare l’offerta turistico-culturale del borgo, la rassegna La Domenica dei libri, in programma sempre a Villa Fabri, con quattro presentazioni pomeridiane di libri svolte da Giovanni Dozzini (28 giugno), Lorella Natalizi (5 luglio) Giancarlo Trapanese (caporedattore Tg3 Umbria 12 luglio) ed Egildo Spada (19 luglio).

«Nonostante il momento – osserva Francesca Romana Lovelock, consigliere comunale che affianca il sindaco Bernardino Sperandio nella delega alla cultura – si è cercato di unire le forze per dare un segnale di ripartenza, proponendo alla cittadinanza ed ai turisti e visitatori, parentesi di svago in un’estate difficile per tutti».