Trenord rilancia i pacchetti integrati treno+bus+skipass













Neve e impianti sciistici sempre più a portata di mano e raggiungibili in modo sostenibile con Trenord, che rilancia l’iniziativa “Treni della neve”, ovvero pacchetti integrati treno+navetta+skipass che da tutta la Lombardia consentiranno ai passeggeri di raggiungere principali comprensori sciistici lombardi.

I biglietti speciali sono utilizzabili dal 4 dicembre 2021 al 10 aprile 2022, e comprendono il viaggio A/R sui treni Trenord da tutta la Lombardia alle stazioni più vicine ai comprensori, servizio di bus-navetta per gli impianti sciistici (disponibile su prenotazione, contattando almeno 24 ore prima il numero telefonico riportato sul biglietto), e lo skipass. Le destinazioni tra cui scegliere sono Aprica, Montecampione, Pontedilegno-Tonale e Valmalenco.

Per chi ama la montagna, ma allo sci preferisce una passeggiata sulla neve, è stata inserita la nuova “offerta ciaspole”, che permette di usufruire di uno sconto dedicato per passare una giornata sulle ciaspole in Valmalenco.

I pacchetti integrati “Treni della neve” sono acquistabili – esclusivamente online sul sito internet di Trenord – a partire dal 1° dicembre. In fase di acquisto sarà necessario indicare la data di utilizzo. Il titolo di viaggio non richiede convalida: al momento della partenza è sufficiente stamparlo e portarlo con sé a bordo.

L’iniziativa “Treni della neve” fa parte del più ampio progetto “Gite in treno”, ideato da Trenord per promuovere un turismo sostenibile e di prossimità in Lombardia.