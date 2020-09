Trenord riapre 6 biglietterie locali, si comincia con Monza

Piccoli ma significativi segnali di rilancio dei servizi ferroviari regionali con la decisione di Trenord di riaprire sei punti vendita situati in nodi strategici della Lombardia, precedentemente gestiti da Trenitalia (Monza, Milano Lambrate, Lodi, Gallarate, Voghera, Como San Giovanni) e la contestuale apertura di una nuova biglietteria nella stazione di Milano Centrale. La prima riapertura ha riguardato alcuni giorni fa la biglietteria di Monza, dove i titoli di viaggio sono nuovamente acquistabili presso lo sportello situato della stazione ferroviaria.

Con la riapertura, il punto vendita di Monza, ora chiuso la domenica, estenderà gli orari di attività dalle 6 alle 20 tutti i giorni, sabato e festivi compresi. Gli operatori presenti – due per turno – sono a disposizione dei clienti anche per informazioni sulle migliori soluzioni di viaggio. Presso il punto vendita i viaggiatori possono acquistare biglietti e abbonamenti per il servizio ferroviario regionale – compresi quelli integrati dell’area Stibm cui Monza appartiene e le proposte turistiche “Discovery Train” – e nazionale.

I titoli di viaggio internazionali sono acquistabili presso un’emettitrice self service installata in stazione.

Per la salvaguardia della salute pubblica nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19, Trenord continua comunque a suggerire ai clienti di prediligere i canali online per l’acquisto dei titoli di viaggio, per evitare assembramenti e code nelle biglietterie.

A oggi è possibile acquistare online biglietti e abbonamenti per viaggiare con Trenord sull’eStore, tramite l’App Trenord, tramite gli sportelli bancomat di Intesa San Paolo, Unicredit, Ubi, Banca Popolare di Milano abilitati e il servizio Home Banking di Intesa San Paolo.