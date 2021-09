Treno della Dolce Vita, il ceo del progetto luxury è Jean-Marie Moreau













Nuovo Amministratore Delegato di Arsenale Express Srl. La divisione di Arsenale SpA attiva nell’hospitality di lusso, ha infatti scelto Jean-Marie Moreau per guidare il progetto del Treno della Dolce Vita,

In passato, Jean-Marie Morau ha ricoperto la carica di Engineer Manager per Belmond Group, azienda inglese che opera nel settore dell’ospitalità e dei viaggi, dove ha supervisionato la divisione treni del Venice Simplon Orient-Express. Qui, per oltre 30 anni, si è occupato in prima persona del rinnovamento, della manutenzione e dell’operatività della flotta Belmond (7 treni) tra Europa, Asia e Sud America.

«È per me un grande onore entrare a far parte di Arsenale e mettere a disposizione la mia esperienza per questo progetto che rivoluzionerà il turismo su rotaia- ha dichiarato Moreau- nella mia vita ho lavorato per costruire treni in tutta Europa, ma il mio sogno è sempre stato quello di creare un treno all’interno del paese più bello del mondo e che potesse percorrere alcune delle rotaie più incredibile nella storia delle ferrovie. Oggi ho questa opportunità e le mie energie sono dedicate a questa missione”

Entusiasta anche Paolo Barletta, Ceo di Arsenale: «siamo orgogliosi di annunciare oggi la nomina di Jean-Marie Moreau ad amministratore delegato di Arsenale Express. Il Suo arrivo durante l’estate ha permesso al progetto di partire senza perdere nemmeno un prezioso giorno di lavoro. Siamo certi di avere al nostro fianco un manager capace che vanta un’esperienza internazionale, di standing elevatissimo e unica nel suo genere. La sua professionalità e la sua visione strategica lo rendono il candidato più adatto a guidare questo progetto portando i nostri treni ad essere operativi già dal 2023. Un forte benvenuto e un augurio di buon lavoro».

Il Treno della Dolce Vita è realizzato da Arsenale Spa in collaborazione con Trenitalia (Gruppo FS Italiane), ed è il primo progetto di turismo sostenibile su rotaia con un’offerta luxury.

Il primo viaggio partirà a Febbraio 2023. Da poco sono infatti entrate nello stabilimento della CPL (Consorzio Produzione e Lavoro) di Brindisi le prime 7 carrozze; le restanti (per un totale di 22) verranno inviate entro il prossimo 30 settembre. La gestione del revamping e restyling delle prime 22 carrozze è affidato a MA Group.

Gli arredi delle vetture si ispireranno alle opere degli esponenti simbolo del design italiano come Carlo Scarpa, Gio Ponti, Osvaldo Borsani, Piero Fornasetti e Ignazio Gardella. Il design degli arredi si fonderà con le opere degli artisti italiani di Piazza del Popolo o di indiscussi maestri come Lucio Fontana e Alberto Burri.