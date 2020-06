Trenitalia, nuove regole per i viaggi notturni in Intercity

Il coronavirus modifica le abitudini di viaggio anche sugli Intercity Notte di Trenitalia, dove le misure di prevenzione renderanno necessaria, d’ora in avanti, la prenotazione dell’intera cabina.

Tutte le cabine degli Intercity Notte vengono pulite, igienizzate e sanificate dopo ogni viaggio: i kit biancheria, composti da cuscino con federa, lenzuola di cotone e coperta, sono sottoposti a lavaggi e disinfezioni e sigillate per un uso individuale. I processi di lavaggio, disinfezione ed essiccazione adottati sono tutti certificati in base alle norme e agli standard internazionali di qualità.

I vagoni letto e le cuccette diventano così acquistabili unicamente per intero e ad uso esclusivo del viaggiatore che vorrà usufruirne. Per il servizio cuccetta, in particolare, il nuovo sistema di vendita in vigore consente di riservare l’intera cabina anche per un numero di posti inferiore rispetto alla capienza massima.

Una misura, questa, che va incontro alle indicazioni post quarantena sanitaria e si aggiunge a quelle adottate da Fs Italiane nel contrasto al Covid.

Le novità di Trenitalia adottate anche nei sistemi di prenotazione dei treni Intercity Notte, alcuni dei quali già acquistabili sui sistemi di vendita di Trenitalia in vista del cambio orario estivo del 14 giugno, consentiranno di muoversi in treno da un capo all’altro della Penisola nelle ore notturne nel rispetto delle normative vigenti.